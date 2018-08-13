ظهور "بهلول" قبالة سواحل مصر وتحذيرات من ركوبه!

أصدرت محميات البحر الأحمر في مصر، تحذيرات من ركوب القرش الحوتي النادر "بهلول"، لحظة وصوله بالقرب من مدينة الغردقة.

ونوهت المحميات إلى أن القرش الحوتي يواصل تنقله أمام شواطئ مدينة الغردقة، حيث رصد السبت الماضي أمام شواطئ منتجع الجونة، وقام عدد من الغطاسين المصريين والأجانب بالتقاط الصور التذكارية والسباحة معه.

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وحذرت السلطات من محاولة لمسه أو ركوبه أو مطاردته، وكذلك محاولة تغيير مسار تحركه، وأكدت على ضرورة السماح له بالتحرك والتصرف بشكل طبيعي والحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 أمتار من أمامه و4 أمتار من خلفه لتجنب الإصابة، بالإضافة إلى منع استخدام فلاش التصوير الفوتوغرافي الذي يسبب إزعاجه.

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واعتبر المتخصصون في علوم البحار أن تكرار ظهور الحوت القرشي بالبحر الأحمر حدث بيئي نادر وفريد، يدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة، ويؤكد استيطان القرش الحوتي للبحر الأحمر.

ويعد القرش الحوتي الضخم ومنقط الجلد مهددا بالإنقراض ويحظر صيده، وهو قرش مسالم، ويسميه أهالي الغردقة "بهلول". ويترواح طوله ما بين 5 و6 أمتار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية