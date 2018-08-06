سمكة قرش تقتل سائحا قبالة السواحل المصرية

قتل سائح تشيكي في هجوم سمكة قرش أثناء السباحة في البحر الأحمر قبالة سواحل مصر.

وقال رئيس مجلس مدينة مرسى علم، عاطف وجدي، إن الرجل توفي على بعد 20 كلم شمالي المدينة "نتيجة لهجوم سمكة قرش".

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ويعتقد أن الرجل كان يقيم في منتجع مع زوجته وأطفاله، وصرح وجدي بأن وزارة الصحة تعمل على تسليم الجثمان إلى السفارة التشيكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، يوم الجمعة، أن بقايا بشرية عثر عليها على شاطئ في مرسى علم، وقال وجدي إن وزارة البيئة شكلت لجنة للتحقيق في الوفاة وستصدر تقريرا بشأن ذلك.

وتستقطب مدينة مرسى علم الغواصين الذين يستكشفون المرجان والحياة البحرية الأخرى، بما في ذلك أسماك القرش.

وقال وجدي: "لا توجد مشكلة في الغوص" حول مرسى علم، لكن الذين يسبحون في المياه العميقة خلف المرجان يمكن أن يصبحوا عرضة للهجوم.

وفي عام 2015، قتلت سمكة قرش سائحا ألمانيا قبالة ساحل البحر الأحمر المصري، ليكون بذلك أول حالة وفاة منذ خمس سنوات.

وسجلت عام 2010 ست هجمات لأسماك القرش في المياه المصرية، منها 5 في 5 أيام، حيث قتل ألماني وأصيب أربعة سياح أجانب آخرين في ديسمبر، من ذلك العام.

وأجبرت تلك هجمات الحكومة على إغلاق شاطئ في منتجع شرم الشيخ لمدة أسبوع.

المصدر: ديلي ميل