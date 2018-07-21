// 26.06.2018 по тикету 15478
"واسعة العيون".. العثور على نوع نادر من أسماك القرش
maralliance.org
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عثر علماء الأحياء البحرية على نوع جديد من أسماك قرش أعماق البحار في خليج المكسيك، بالقرب من ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأطلق العلماء اسم "Squalus clarkae" على هذا النوع المكتشف حديثا، تكريما لعالمة الأحياء البحرية، يوجين كلارك، التي أصبحت واحدة من أوائل النساء في هذا المجال.
وتتميز أسماك قرش "Squalus clarkae"، بعيون كبيرة تجعلها تشبه شخصيات أفلام الإنمي.
ويوجد حوالي 20 نوعا من أسماك القرش من صنف "Squalus" بحاجة إلى دراسة تفصيلية، بحسب العلماء الذين يعتقدون أيضا أن هذه الأسماك النادرة بحاجة إلى الحماية.
المصدر: لايف. رو
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