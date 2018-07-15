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حيوان أم نبات.. 4 كائنات غريبة يصعب تصنيفها؟

العلوم والتكنولوجيا

حيوان أم نبات.. 4 كائنات غريبة يصعب تصنيفها؟
wikipedia.org / Siga
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اكتشف علماء روس أثناء رحلتهم الاستكشافية في محمية "Kedrovaya Pad" الطبيعية في بريموريه، أربعة أنواع من الكائنات الفطرية الدقيقة التي لم تعرف في روسيا من قبل.

وتعد هذه الفطريات التي تسمى علميا "ميسيتوزا"، كائنات وحيدة الخلية ذات صلة بكائنات الأميبا الترابية، تتغير في شكلها بحسب فترات نموها، فهي أحيانا تشبه الفطر وأحيانا تشبه حيوانا دقيقا.

محمية "أرض الفهود" القومية

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واكتشف هذه الكائنات علماء الأحياء الدقيقة في جامعة موسكو الحكومية أثناء جمعهم لعينات من لحاء الأشجار في المحمية.

وأكد العلماء الروس أن أحد هذه الأنواع الأربعة، المسمى "Stemonaria rufipes"، نادر جدا ولم يرصد من قبل إلا في اليابان وكوستاريكا.

وغالبا ما تسمى هذه الأنواع من الكائنات الدقيقة بـ "فطريات-حيوانات" لأنها تقع على الحدود بين التصنيفات النباتية والحيوانية. ومع أنها لا تمتلك أعضاء حسية ودماغا، إلا أنها قادرة على التحرك والتعلم.

المصدر: إزفيستيا  

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