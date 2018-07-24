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ما هي قصة تحدي كيكي؟

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ما هي قصة تحدي كيكي؟
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على مدى الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات "تحدي رقصة كيكي"، وهي رقصة يؤديها الفرد بعد ترجله من سيارة أثناء سيرها، وعلى أنغام أغنية النجم دريك In My Feelings.

وأول من قام بهذا التحدي هو النجم العالمي شيغي، وذلك بعد أن نشر فيديو لنفسه وهو يرقص على أنغام الأغنية في 30 يونيو، حيث لاقى الفيديو انتشارا كبيرا وتخطى عدد مشاهداته الـ6 ملايين مشاهدة عبر حسابه الخاص في إنستغرام.

#Mood : KEKE Do You Love Me ? 😂😂😂 @champagnepapi #DoTheShiggy #InMyFeelings

Публикация от Shoker🃏 (@theshiggyshow)

وبعد شيغي، شارك في التحدي أكثر من 150 ألف فيديو في أقل من أسبوع واحد، حيث بدأ مستخدمو الإنترنت بنشر فيديوهاتهم وهو يطبّقون الحركات الراقصة على أنغام أغنية In my feelings، وينزلون من السيارة أثناء سيرها، وهو التحدي الذس سرعان ما اعتبر خرقا لقوانين السير، وخطرًا على حياة الناس.

ورغم التحذيرات التي أطلقتها دوائر المرور في العديد من الدول لم يتوقف انتشار التحدي بين المشاهير ومعجبيهم حتى في العالم العربي، وسرعان ما ظهرت فيديوهات لأشخاص يسقطون من السيارة، لعدم تمكنهم من الوقوف وهي تسير، وآخرين تصطدم بهم سيارات أخرى، ويتعرضون إلى حوادث مروعة.

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المصدر: سيدتي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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