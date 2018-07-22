رقصة "كيكي" على أنغام عمرو دياب قد تغرم دينا الشربيني (فيديو)

نشرت الممثلة المصرية دينا الشربيني مقطع فيديو على فيسبوك يظهرها وهي تؤدي تحدي أو رقصة "كيكي" التي انتشرت مؤخرا على أغنية "شوقنا" للمطرب عمرو دياب.

وكتبت "الشربيني" تعليقا على الفيديو صباح الأحد: "كيكي مين .. تحيا مصر".

وتدور فكرة "تحدي كيكي"، حول النزول من السيارة أثناء سيرها، ثم الرقص على أنغام أغنية "In My Feelings" للمغني الأمريكي، دريك، لكن الشربيني قررت الرقص عل أنغام الهضبة عمرو دياب، حيث يشاع أن علاقة عاطفية تجمعهما.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten" الفضائية المصرية اليوم الأحد، علق الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد على الفيديو المذكور، قائلا إن هذه الرقصة ربما ستسبب فوضى عارمة في الشوارع، مؤكدا أن القانون لن يترك كل من قام بهذه الرقصة.

وطالب الشاهد الأجهزة المرورية بسرعة التحرك لضبط كل من يحاولون قطع الطرق، وقال: "أرجو أن لا يمر الأمر بسهولة ولابد من توقيع عقوبة على كل من أدى هذه الرقصة".

وأوضح الشاهد أن رقصة "كيكي" تخالف قانون المرور، وأنها تتسبب في تعطيل حركة المرور، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات يعاقب عليها القانون بالحبس سنة أو غرامة مالية بقيمة 3 آلاف جنيه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية