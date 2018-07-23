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تضاعف وزنها بسبب أقراص تناولتها لتخفيضه!

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تضاعف وزنها بسبب أقراص تناولتها لتخفيضه!
Globallookpress a01/ZUMAPRESS.com
حبوب الحمية قد تسبب زيادة الوزن
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أنفقت امرأة صينية 200 ألف يوان، حوالي 29 ألف دولار أمريكي، في محاولة منها لتخفيض وزنها، لكنه تضاعف خلال السنوات السبع التي تناولت فيها أقراص تخفيض الوزن.

وتفيد صحيفة Chengdu Business Daily، بأن الفتاة شياولي (اسم مستعار) قررت لأول مرة أن تجرّب حبوب تخفيض الوزن عندما كان عمرها 18 سنة، بعد مشاهدة إعلان عن تلك الحبوب في القنوات التلفزيونية، وكان وزنها حينئذ 45 كيلوغراما.

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وكان مفعول الدواء جيدا وملموسا في الفترة الأولى، لكن ما إن توقفت عن تناول الحبوب، حتى ازداد وزنها ليصبح أكثر مما كانت عليه في السابق، ما دفع شياولي إلى تجربة إضافات غذائية جديدة وحميات مختلفة، ولكن في كل مرة تتوقف عن تناولها، يبدأ وزنها بالازدياد حتى وصل بعد سبع سنوات إلى 90 كيلوغراما. وبسبب تناول الحبوب المختلفة بدأت تعاني من مشكلات في الكبد.

وقررت الفتاة، في بداية يوليو الجاري، الخضوع لعملية جراحية لتخفيض حجم المعدة. في حين أكد الأطباء أن سبب هذه الزيادة في الوزن يكمن في الحبوب التي تناولتها خلال الفترة السابقة، حيث كانت تكبح الشهية ولها مفعول ملين وتأثير سلبي على الحالة النفسية والعادات الغذائية.

 المصدر: لينتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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