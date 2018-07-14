حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكري

اكتشف علماء من جامعة برشلونة المستقلة طريقة للتخلص من الوزن الزائد ومرض السكري من النوع الثاني، دون الحاجة إلى ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية خاصة.

واختبر العلماء تأثير هرمون FGF21 الذي بينت نتائج دراسات سابقة أنه يساعد في تخفيض الوزن نتيجة تفعيل موارد الطاقة في الفئران.

وجاءت النتيجة مثيرة للإعجاب، فبعد حقن الفئران التي تتمتع بمقاومة ضد هرمون الإنسولين بجرعة من FGF21، بدأت تتقبل الهرمون بسبب ارتفاع حساسيتها له. وبعد مضي بضعة أسابيع، بدأ وزنها بالانخفاض والاقتراب من مستواه الطبيعي.

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ويفيد الباحثون بأن "مفعول حقنة هرمون FGF21 يستمر لمدة سنة، دون ظهور أي آثار جانبية في تغير النسيج العظمي".

ولا يستبعد العلماء أن تساعد حقن FGF21 في علاج البشر الذين يعانون من السمنة والنوع الثاني من مرض السكري. لذلك سوف يجري الباحثون مجموعة اختبارات سريرية قبل استخدامه في علاج البشر.

المصدر: رامبلر