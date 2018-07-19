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وثق صاعقة برق خطيرة كادت تودي بحياته

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وثق صاعقة برق خطيرة كادت تودي بحياته
imago stock&people-© www.7aktuell.de/Fabian Geier
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صور أحد سكان مدينة تشيكوبي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية صاعقة برق ضربت بالقرب منه.

ونشرت قناة أي بي سي الإخبارية مقطع الفيديو على صفحتها في تويتر.

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واستطاع الرجل تصوير لحظة الصاعقة عندما كان يراقب عاصفة رعدية تقترب من المنطقة. وجاءت الخطورة من هذه الصاعقة لأنها ضربت بالقرب منه على مسافة قصيرة جدا (30 مترا فقط).

وهرع الرجل إثر مشاهدته للصاعقة إلى الملجأ، وكتب في صفحته على الفيسبوك: "أنا محظوظ للغاية لأنني ما أزال على قيد الحياة".

المصدر: لينتا. رو

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