وثق صاعقة برق خطيرة كادت تودي بحياته

صور أحد سكان مدينة تشيكوبي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية صاعقة برق ضربت بالقرب منه.

ونشرت قناة أي بي سي الإخبارية مقطع الفيديو على صفحتها في تويتر.

Dramatic video shows lightning crashing roughly 100 feet from a local man recording video of a gathering thunderstorm, sending him diving for cover. https://t.co/kUr2kst2Dopic.twitter.com/0ncSj8pm57 — ABC News (@ABC) 18 июля 2018 г.

إقرأ المزيد

واستطاع الرجل تصوير لحظة الصاعقة عندما كان يراقب عاصفة رعدية تقترب من المنطقة. وجاءت الخطورة من هذه الصاعقة لأنها ضربت بالقرب منه على مسافة قصيرة جدا (30 مترا فقط).

وهرع الرجل إثر مشاهدته للصاعقة إلى الملجأ، وكتب في صفحته على الفيسبوك: "أنا محظوظ للغاية لأنني ما أزال على قيد الحياة".

المصدر: لينتا. رو