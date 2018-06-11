لماذا أخطا الفنانون في رسم البرق؟

أكد علماء في جامعة بودابست الأخطاء التي وقع فيها الكثير من الفنانين المشهورين في تصويرهم للبرق في لوحاتهم.

ZUMAPRESS.com- © Nils Jorgensen

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وحلل الباحثون المجريون حوالي 100 لوحة شهيرة بينوا من خلالها أن البرق في الطبيعة يحتوي على الكثير من التشعبات، أكبر بكثير مما أظهرته لوحات الفانين المشاهير.

وأشار العلماء إلى أن أحد أسباب هذه الظاهرة هو تأثر الفنانين بالتقاليد القديمة في الفنون التشكيلية التي كانت تستخدم أسلوب "زكزاك" في رسم البرق، بدلا من شكل التفرع الشجري الذي يعد أقرب إلى الواقع، وأدق انعكاسا لظاهرة البرق في الصور واللوحات.

يذكر أن متخصصين من جامعة كاليفورنيا أكدوا سابقا أن فهم تعابير وجه الموناليزا في لوحة دافنشي يعتمد على مزاج الشخص الذي ينظر إليها.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو