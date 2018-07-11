// 26.06.2018 по тикету 15478
صيني "يطفئ" سيارة مشتعلة بالنفخ عليها! (فيديو)
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أظهر مقطع فيديو محاولة رجل من مدينة جياموسي في مقاطعة هليونغجيانغ الصينية إطفاء سيارة مشتعلة بالنفخ عليها.
ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" الخبر مع مشاهد للحادث الطريف، سجلتها كاميرا مراقبة أمام أحد المستشفيات.
وتظهر المشاهد دخول ثلاثة أشخاص إلى سيارة كانت مركونة في مرآب المستشفى واشتعال النيران فيها فجأة، ما دفع ركابها إلى الخروج منها، واقترب أحدهم من مقدمتها الملتهبة لإطفائها بالنفخ عليها، لكنها استمرت بالاشتعال.
وبادر حارس المستشفى إلى إطفاء نيران السيارة المشتعلة باستخدام طفاية حريق. ولم يصب أي من الموجودين في هذا الحادث بأذى بحسب الصحيفة.
المصدر: لينتا. رو
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