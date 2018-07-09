أغرب براكين العالم يطلق حممه من جديد! (فيديو)

استيقظ بركان آيجن في شرق جزيرة جاوا الإندونيسية، أحد أكثر البراكين غرابة في العالم، وعاد ليطلق حممه الزرقاء من جديد.

وأعلنت السلطات المحلية في إندونيسيا إجلاء سكان المنطقة على الفور لحمايتهم من حمم البركان الزرقاء الكبريتية السامة، بحسب صحيفة "The Sun".

This Indonesian volcano burns with amazing bright blue flames https://t.co/g9oT9ah69vpic.twitter.com/TV0zdaPUtQ — Massimo (@Rainmaker1973) 8 июля 2018 г.

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وأخذ بركان آيجن شهرته من نوعية حممه والبحيرة الكبريتية التي تشكلها فوهته، وحين يتفاعل محتواها مع الهواء، تؤدي إلى "أنهار من الحمم الزرقاء".

ويصل ارتفاع الحمم الزرقاء الملتهبة التي يطلقها البركان إلى 2799 مترا، ويهدد حياة عشرات الآلاف من سكان المناطق المجاورة له.

لكن خطر الموت بـ "النار الزرقاء" لا يخيف السكان المحليين، فهو بمثابة طعم يستدرجون به السياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدة البركان الفريد.

المصدر: لايف. رو