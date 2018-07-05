ازدياد مساحة الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ‏في حسابها على تويتر عن ازدياد مساحة أكبر جزيرة في ولاية هاواي الأمريكية بأكثر من كيلومترين مربعين. ‏

وأكدت الهيئة أن الحمم البركانية التي اندفعت من بركان كيلوا إلى المحيط "شكلت 555 فدانا من اليابسة"، أي (2.25 كيلومتر مربع) من الأراضي الجديدة.

Kīlauea Volcano’s #LERZ status update: fissure 8 active; several overflows near Kapoho Crater; at the ocean entry, lava has created 555 acres of new land. https://t.co/vz7oZuR4KJpic.twitter.com/KFvltBzhh3 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) 4 июля 2018 г.

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وقال بروفيسور الجامعة المفتوحة، ديفيد روثري إن "الرقعة الجديدة التي تشكلت من حمم البركان لن تدوم طويلا، وستنجرف في مياه البحر ولن يبقى منها إلا القليل. لذا لن يزداد حجم الجزيرة بشكل كبير".

يذكر أن بركان كيلوا الذي ثار، في 3 مايو الماضي، دمر أكثر من 650 منزلا وأجلي بسببه أكثر من ألفي شخص، وما يزال يدفع بحممه للشهر الثالث على التوالي.

المصدر: لينتا. رو