روسيا تحصد 3 جوائز سياحية عالمية

حصدت 3 فنادق روسية جوائز "World Travel Awards" العالمية التي تُمنح في مجال السياحة بأوروبا.

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وحصل فندق "Radisson Royal Hotel"، في مدينة سان بطرسبورغ، على جائزة السياحة العالمية عن فئة المعالم السياحية الفندقية. فيما حاز "Swissotel Krasnye Holmy" في موسكو جائزة عن فئة فنادق رجال الأعمال الفاخرة. أما "Mriya Resort & Spa" في شبه جزيرة القرم، فقد حصل على 4 جوائز عن فئات: أفضل منتجع سياحي وأفضل منتجع صحي عائلي وأفضل منتجع للمؤتمرات، وأفضل المشاريع السياحية تطورا وديناميكية.

كما تُوج ممثلو روسيا بجوائز أخرى منها مدينة سان بطرسبورغ كأفضل وجهة للرحلات السياحية الثقافية. وحصلت شركة الطيران الروسية آيروفلوت على جائزة أفضل علامة تجارية، وأفضل ناقل عن فئة رجال الأعمال وأفضل شركة طيران في الوجهة الآسيوية.

المصدر: لينتا. رو