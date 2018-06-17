"سيلفي" الروسي من أفضل المطاعم في العالم

أعلنت مؤسسة "The World’s 50 Best Restaurants" المختصة بتصنيف المطاعم، القسم الأول من نتائج تقييمها لأفضل 100 مطعم في العالم.

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واحتل المطعم الروسي سيلفي "Selfie" الذي أسسه، بوريس زاركوف، المركز الـ 70 في الترتيب، ليدخل بذلك ضمن أفضل 100 أفضل مطعم في العالم للمرة الثانية.

وارتفع المطعم الروسي 18 درجة في التقييم منذ العام 2017، ويتوسط الترتيب بين مطعم "Chef’s Table At Brooklyn Fare" النيويوركي ومطعم "Relae" الدنماركي.

كما دخل مطعم "Twins Garden" الروسي التصنيف هذا العام واحتل المرتبة 72 ضمن هذا التقييم. وأكد خبراء هذه المؤسسة لتصنيف المطاعم أن الاهتمام بفن الطهي الروسي ينمو باستمرار.

يذكر أن مطعم "The Black Swan" في بريطانية ترأس قائمة أفضل مطاعم العالم، عام 2017.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو