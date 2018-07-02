حديقة الحيوان في لندن تحارب موجة الحر بطريقة فريدة

قررت إدارة حديقة الحيوان في العاصمة البريطانية لندن مواجهة موجة الحر والتخفيف عن الحيوانات فيها بطريقة غير عادية.

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وعمدت إدارة الحديقة إلى المثلجات كطريقة فعالة لتخفيف آثار الحر على الحيوانات، وقامت بإعطائها بوظة لا تحتوي على السكر، وتتكون من كرات ثلجية تضم العصير بمكملات مختلفة.

وعلى سبيل المثال، فإن البوظة التي تقدم للغوريلا وبعض القرود الأخرى تضم البذور والجوز والحمص.

المصدر: نوفوستي