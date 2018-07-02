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أراد الفوز بقلب حبيبته فتسبب بكارثة

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أراد الفوز بقلب حبيبته فتسبب بكارثة
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تداولت مواقع الإعلام قصة شاب صيني تسبب بحريق كبير في أحد الفنادق عندما حاول طلب الزواج من حبيبته بطريقة رومانسية.

وذكر موقع "Shanghaiist" أن الشاب تشانغ، أراد أن يفاجئ حبيبته بطريقة رومانسية ليتقدم بطلب يدها للزواج في الذكرى السنوية لبداية علاقتهما، فاستأجر غرفة في أحد الفنادق، ورتب مجموعة من الشموع على شكل قلب كبير وأشعلها وذهب لإحضار حبيبته ليسعدها بالمفاجئة.

Life.ru
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وعندما عاد الشاب مع حبيبته إلى الفندق، تفاجأ بأن النيران اندلعت في الغرفة التي استأجرها، وشاهد دخانا كثيفا يتصاعد من شبابيكها، وعلم أنه تسبب بحريق كبير امتدت أضراره إلى 8 غرف مجاورة.

وأوضحت تحقيقات الشرطة أن الشموع التي وضعها الشاب في الغرفة هي التي تسببت بالحريق، ما دفع أصحاب الفندق إلى مطالبته بتعويض مادي بلغ 38 ألف دولار.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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