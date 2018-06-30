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مدمن يتخلص من دليل إدانته بطريقة غريبة

متفرقات

مدمن يتخلص من دليل إدانته بطريقة غريبة
Globallookpress Mohssen Assanimoghaddam/dpa
أرشيفية
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تفتق ذهن مدمن للمخدرات من أصول إفريقية بولاية تينيسي الأمريكية عن فكرة رش ما بحوزته من كوكايين على رجال الشرطة، بغرض التخلص من دليل حيازته للمخدرات.

ووفقا لموقع Tennessean.com، فقد لاحظت دورية الشرطة في أحد شوارع المدينة، أنطونيو فريمان، بينما كان يلف ورقة تشبه سجائر الماريغوانا، وعندما اقترب منه أحد رجال الدورية، وسأله عمّا يحمل، أخفى اللفافة في جيبه، ثم سحب كيسا يحوي مسحوقا أبيض، ورشه على رأس الشرطي.

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وعلى الرغم من ذلك، فقد تمكن رجال الشرطة من جمع 2.5 غم من الكوكايين بحوزة المتهم، وعثروا عند تفتيشه على علبة تحوي أقراصا من القنب، فقامت الشرطة باعتقال فريمان، بتهمة حيازة واستخدام المخدرات ومحاولة التخلص من الأدلة.

يذكر أن قوانين ولاية تينيسي الأمريكية تحظر استخدام وتخزين الماريغوانا حتى للأغراض الطبية.

المصدر: لينتا. رو

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