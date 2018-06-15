ما اللقب الذي تستخدمه ميغان عند مناداة ملكة بريطانيا؟

يشير الجميع إلى ملكة بريطانيا بأسماء كثيرة منها: الملكة إليزابيث وصاحبة الجلالة وصاحبة السمو الملكي.

وعلى الرغم من أن العائلة المالكة من بين أكثر العائلات شهرة في العالم أجمع، إلا أن هذا لا يعني أنه ليس لدى أفرادها ألقاب خاصة بين بعضهم البعض.

ويُعرف الاسم المختصر أو لقب الملكة "على المدى الطويل" بأنه "Lilibet"، وفقا لـ The Crown. واستُخدمت هذه التسمية في الأصل من قبل والدتها وأبيها وأختها الصغيرة، مارغريت، حيث تعود إلى طفولة الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور.

وبدأ الأمر عندما لم تستطع الأميرة الصغيرة نطق اسمها، ويُسمح فقط لأفراد عائلة جلالة الملكة وأصدقائها المقربين بمناداتها بهذا الاسم.

والآن، يدور النقاش حول اللقب الذي تستخدمه، ميغان ماركل، عند مناداة الملكة.

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وبهذا الصدد، كشفت رئيسة تحرير مجلة "Majesty"، إنغريد سيوارد، عن الاسم المرجح استخدامه من قبل دوقة ساسيكس عند مناداة جدتها (في القانون).

وقالت إنغريد، إن ميغان قد تشير إلى الملكة بكلمة "ماما" بمجرد استقرارها واندماجها مع الحياة الملكية. ولكن استخدام هذا اللقب من قبل ميغان، لن يُسمح به قبل أن "تتعرف على الملكة بشكل جيد كما فعلت الأميرة ديانا".

وفي البداية، يظل كل شيء بصورة رسمية وحسب الأصول، حيث أضافت إنغريد: "عندما تقابل ميغان الملكة إليزابيث الثانية، ستخاطبها بلقب صاحبة الجلالة"، وحتى الآن الأمر طبيعي جدا.

وبعد ذلك، تقول سيوارد إن ميغان ستشير إلى الملكة باسم "سيدتي"، الذي "سيتم طرحه في المحادثة بأكبر عدد ممكن من المرات". وبعد ذلك فقط، يمكن لدوقة ساسيكس أن تبدأ بمناداة الملكة "ماما".

يذكر أنه منذ إقامة حفل الزواج الملكي، في 19 مايو 2018، حملت الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، لقب دوقة ساسيكس.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا