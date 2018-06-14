ميغان بصحبة الملكة إليزابيث في رحلة بالقطار

تنضم أحدث شخصية بالعائلة الملكية البريطانية، ميغان، دوقة ساسكس، إلى الملكة إليزابيث الثانية، في أول رحلة رسمية بمفردها، دون زوجها الأمير هاري.

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وستتوجه ميغان بالقطار الملكي إلى شمال غرب إنجلترا، للمشاركة في عدة فعاليات خلال اليوم الخميس.

وبعد أن شاهد الملايين حول العالم المظاهر التي أحاطت بحفل زفاف ميغان بحفيد الملكة إليزابيث في قلعة وندسور الشهر الماضي، ستكون رحلة يوم الخميس نموذجا للارتباطات التي سيتعين على ميغان، الممثلة الأمريكية السابقة ونجمة المسلسل التلفزيوني (سوتس) أن تؤديها بوصفها عضوا عاملا بالأسرة الملكية.

وستفتتح الملكة إليزابيث (92 عاما) وميغان (36 عاما) رسميا جسر (ميرزي جيت واي) المقام فوق نهر ميرزي. والجسر أحد أكبر مشروعات البنية التحتية ببريطانيا خلال السنوات الأخيرة.

ثم ستتوجه الملكة مع دوقة ساسكس إلى تشيستر لافتتاح مجمع "ستوري هاوس"، الذي يضم مكتبة ومسرحا ودارا للسينما، وستشاهدان عرضا راقصا، وستستمعان إلى أناشيد يغنيها تلاميذ من المنطقة قبل أن تتناولا الغداء في مبنى البلدية.

وكان مكتب الأمير هاري قد أعلن هذا الأسبوع أنه وميغان سيسافران هذا العام إلى أستراليا وفيغي وتونغا ونيوزيلندا.

المصدر: رويترز