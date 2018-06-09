أول مشاركة لميغان في الاحتفال الرسمي بميلاد الملكة!

انضمت زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، إلى العائلة المالكة في شرفة قصر باكنغهام للمرة الأولى للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي الثاني والتسعين في حفل Trooping the Colour.

واجتمع المعجبون الملكيون في وقت مبكر من هذا الصباح لمشاهدة ميغان وهاري، بعد عودتهما من شهر العسل وهما يتبادلان نظرات الحب على الشرفة المميزة.

Globallookpress © Albert Nieboer

وشهدت ميغان مدى البهاء والمرح من المشهد الصيفي التقليدي لأول مرة، عندما وصلت مع الأمير هاري في العربة المخصصة لهما.

Globallookpress © Andy Rowland

وارتدت ميغان، دوقة ساسيكس الجديدة، فستانا من كارولينا هيريرا وقبعة فيليب تريسي. أما كيت، فقد ارتدت فستانا من ألكسندر ماكوين وقبعة جولييت بوتريل.

Globallookpress © Stephen Lock

Globallookpress © Stephen Lock

Globallookpress © Andrew Parsons

وكانت الملكة إليزابيث الثانية، التي أجرت مؤخرا عملية جراحية في العين، ترتدي معطفا أزرق اللون وفستانا من ستيوارت بارفين، وقبعة من أنجيلا كيلي.

Globallookpress © Andrew Parsons

ووقف الضيوف البالغ عددهم 7500 شخصا على جانبي ساحة العرض كإشارة على احترام الملكة أثناء دخولها House Guards.

Globallookpress © Andrew Parsons

وتجمع أفراد العائلة المالكة في وقت لاحق على شرفة قصر باكنغهام لمشاهدة عرض سلاح الجو الملكي، في حين كانت الملكة محاطة بأبنائها، أمير ويلز ودوق يورك، في مقدمة الشرفة، بينما وقف الأمير هاري وميغان ماركل خلفها، محاطين بأعضاء آخرين من العائلة المالكة.

Globallookpress © Andy Rowland

ولم يخل الحدث الملكي من مشاهدات طريفة ولطيفة، حيث شوهدت سافانا فيليبس البالغة من العمر 7 سنوات، ابنة بيتر (الحفيد الأكبر للملكة)، وهي تغطي فم الأمير جورج وتطلب منه الصمت أثناء عزف النشيد الوطني.

Globallookpress © Andrew Parsons

Globallookpress © Andrew Parsons

يذكر أن عيد ميلاد الملكة إليزابيث الفعلي كان يوم 21 أبريل، عندما بلغت 92 عاما.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا