 
مباشر
عاجل
الخارجية الإيرانية تدين بشدة الحملات العسكرية للتحالف العربي على الحديدة في اليمن

بوتين يهنئ ترامب بعيد ميلاده

متفرقات

بوتين يهنئ ترامب بعيد ميلاده
Globallookpress Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdb2

نقلت وكالة تاس الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام اليوم بتهنئة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بعيد ميلاده.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "لقد أرسل الرئيس فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الـ 72".

يذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، دونالد ترامب أتمّ، اليوم الخميس 14 يونيو، 72 عاما.

المصدر: تاس

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا