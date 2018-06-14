بوتين يهنئ ترامب بعيد ميلاده

نقلت وكالة تاس الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام اليوم بتهنئة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بعيد ميلاده.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "لقد أرسل الرئيس فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الـ 72".

يذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، دونالد ترامب أتمّ، اليوم الخميس 14 يونيو، 72 عاما.

المصدر: تاس

خالد ظليطو