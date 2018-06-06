نظريات المؤامرة تعود إلى الواجهة بعد ظهور ميلانيا ترامب

يبدو أن الظهور العلني لميلانيا ترامب بعد غياب دام ثلاثة أسابيع لم يبعد نظريات المؤامرة حول غيابها، حيث أصر كثيرون على الإنترنت على أنها ليست السيدة الأولى بل بديلتها.

ورحبت السيدة الأولى للولايات المتحدة بالسجناء الأمريكيين الذين أفرجت عنهم كوريا الشمالية وأعادتهم إلى الولايات المتحدة في 10 مايو الماضي، ثم اختفت لمدة 25 يوما. وخلال ذلك الوقت، أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن ميلانيا خضعت لعملية "إحداث الانسداد" لعلاج حالة حميدة في الكلى.

Why is Melania "missing"? She's getting ready to divorce Trump--that's my conclusion. — Joe DeLong (@JosephJots) May 27, 2018

Flyers In NYC Seek Info On 'Missing' Melania Trump​ | Patch PM https://t.co/gFSjD5Tm9Ppic.twitter.com/qB8PxInKw8 — East Village Patch (@EVillagePatch) June 1, 2018

لكن رواد الإنترنت سرعان ما توصلوا إلى تفسيرات أخرى أكثر إبداعا لغياب ميلانيا ترامب، وتراوحت نظرياتهم بين أن السيدة الأولى تستعد للإدلاء بشهادتها في ما يتعلق بالتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما عرف بـ "روسيا غيت"، أو أنها عثرت على غرفة البيت الأبيض حيث يتم تخزين الذكاء الاصطناعي الذي يدير "الواقع المزيف".

Theory 2: Melania is missing because she stumbled into the room in the White House where malignant AI that runs our false reality is stored. pic.twitter.com/LE4KD5vXIG — rubot (@rubot) June 4, 2018

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7 — Melania Trump (@FLOTUS) June 5, 2018

First public appearance by @FLOTUS in just under a month at the Gold Star Families reception to ihht. Good to see her doing well. pic.twitter.com/p6pCB4UPbi — Jena Greene (@JenaMGreene) June 4, 2018

وظهرت ميلانيا أخيرا، مساء يوم الاثنين 4 يونيو، برفقة زوجها دونالد ترامب في أمسية خيرية لصالح أسر قدامى المحاربين، في البيت الأبيض، وقد دعمت ظهورها في هذا الحدث بنشر عدد من الصور وفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن مستخدمي الإنترنت كانوا غير مقتنعين، وخاصة بعد أن ورد أن ميلانيا لم تخاطب الحشد ولا يوجد أي مصور صحفي ضمن المدعوين للحدث، لذلك يرى أصحاب نظرية المؤامرة أن للسيدة الأولى بديلة تشبهها وتقوم بدورها عند الضرورة، وكانت هذه النظرية قد بدأت بالظهور منذ العام الماضي، بعد أن تمت مقارنة صورتها مع المسؤولة عن أمنها، والتي تشبهها في لون بشرتها وشعرها.

Did Melania show up at the Gold Star Family event today? Or whatever it was? We’re there witnesses? Are we sure it wasn’t a body double? #WheresMelania#WitnessProtection#Flipped#WheresBarron#OnTheLam — ✯☽ Jan Erickson ☾✯🌊 (@Mistress_Jan) June 4, 2018

I’m pretty sure #Melania is dead....the delay in her “appearance” is they can’t find a body double who is willing to put up with Donalds pathetic attempts at hand holding❗️🤣 — Higher Shadows (@highershadows) June 4, 2018

المصدر: RT

فادية سنداسني