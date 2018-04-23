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متى تصبح أكياس البلاستيك خطرا على البشرية؟

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متى تصبح أكياس البلاستيك خطرا على البشرية؟
Reuters Juan Carlos Ulate
متى تصبح أكياس البلاستيك خطرة على البشرية؟
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يمكن للبكتيريا الضارة بالنسبة للبشر أن تلتصق بأكياس بلاستيكية في المحيط خلال أقل من 6 أسابيع.

ووجد العلماء الذين قاموا بتقطيع الأكياس ذات الاستخدام الواحد وغمروها في البحر، أن طبقات سميكة من البكتيريا قادرة على التشبث بالبلاستيك في غضون 40 يوما.

وهناك مخاوف متزايدة من أن كميات البلاستيك الموجودة في المحيطات، يمكن أن تسبب الأمراض لدى البشر، لأنها تعمل كمغناطيس للسموم في الماء.

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واهتم علماء الجامعة الوطنية في كاليفورنيا بشكل خاص بالشظايا العائمة من الأكياس البلاستيكية، وقاموا بتقطيعها إلى مربعات ووضعوها في أقفاص من الصلب غير قابلة للصدأ، تحت سطح البحر. وعند تحليل الميكروبات الملتصقة على البلاستيك، وجدوا البكتيريا المسببة للحمى الخطيرة، بما في ذلك نوع مماثل للسلالات المستخدمة في "الإرهاب البيولوجي".

واستخدمت الدراسة أكياس البولي إيثلين عالية الكثافة (HDPE)، وكذلك منخفضة الكثافة (LDPE) المستخدمة في أكياس الحاويات. وتوصل الباحثون إلى أن البكتيريا تنجذب إلى البلاستيك السميك، لأنه يحتوي على عدد من الشقوق والأشواك الصغيرة العالقة التي يمكن أن تنمو فيها.

وقُدمت الدراسة التي شارك فيها معهد Scripps لعلم المحيطات في كاليفورينا، خلال المؤتمر السنوي التجريبي للأحياء في سان دييغو.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا

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