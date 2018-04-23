اكتشاف نمل "بطولي" بقدرات انتحارية!

عُثر على نوع جديد من النمل على غرار "kamikaze" في بورنيو جنوب شرق آسيا، يتميز بالقدرة على التضحية لمهاجمة الكائنات المفترسة والدفاع عن مستعمراته.

واكتشفت مجموعة من الباحثين الدوليين نمل "colobopsis explodens"، حيث حددت مسبقا 15 نوعا منفصلا من النمل "المتفجر" في الغابات المطيرة الاستوائية. ونُشرت تفاصيل الدراسة في Zookeys.

ولاحظ الفريق أن النوع المكتشف كان "قابلا بشكل خاص للتضحية عند وجود تهديد محتمل، بما في ذلك تطفل الباحثين". وفي حين أن النملة لا تنفجر بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنها تقدم التضحية الكبرى بإخراج سائل سام قادر على التصدي للتهديد، ولكنه يؤدي إلى زوالها أيضا.

© Alice Laciny/WWTF

ويتم نشر الآلية بواسطة النمل العامل الصغير كملاذ أخير في الموقف الدفاعي، حيث تمزق النمل جدار جسمها بشكل فعال لإفراز مادة صفراء لزجة قاتلة من غددها المتضخمة.

وقالت أليس لاسيني، عالمة الحشرات في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا، وباحثة المشروع، إن الرائحة القاتلة تشبه رائحة الكاري. ويسمى هذا الميل الانتحاري لدى الحشرات بالتسريب الذاتي، وهو شائع في الكائنات العضوية مثل النمل.

© Heinz Wiesbauer/WWTF

ويمثل اكتشاف "colobopsis explodens" جزءا من مشروع أوسع يشمل نمل Borneo المتفجر، الذي تم إطلاقه في عام 2014، ومُول من قبل صندوق فيينا للعلوم والتكنولوجيا. ويشارك في الدراسة باحثون من النمسا وتايلاند وبروناي.

المصدر: RT

ديمة حنا