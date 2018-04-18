النحل "يجلي" ركاب طائرة في موسكو

صرح مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية بأن انتشار سرب من النحل أدى إلى إخلاء طائرة من الركاب في مطار فنوكوفو، بالعاصمة الروسية موسكو.

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وأثناء نقل الحمولة على متن طائرة بوينغ 737، المقرر لها أن تتوجه من موسكو إلى مدينة سيمفيروبل، تعرضت حاوية لشحن النحل لضرر أدى إلى تسرب النحل وانتشاره في المقصورة، لذلك قرر طاقم الرحلة إجلاء الركاب منها حرصا على سلامتهم.

كما أضاف المتحدث باسم خدمات الطوارئ في المطار، أن شركة طيران "روسيا" ستؤمن للركاب طائرة احتياطية لنقلهم إلى سيمفيروبل، ريثما تتم معالجة مشكلة حاوية شحن النحل.

المصدر: إنترفاكس

خالد ظليطو