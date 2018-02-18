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هبوط اضطراري لطائرة روسية في مطار نوفوسيبيرسك

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هبوط اضطراري لطائرة روسية في مطار نوفوسيبيرسك
Sputnik
صورة أرشيفية لإحدى طائرات شركة "خطوط الأورال الجوية "
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تسبب تدهور الحالة الصحية لأحد الركاب، بهبوط اضطراري  لطائرة تابعة لشركة "خطوط  الأورال الجوية " في مطار نوفوسيبيرسك ظهر اليوم الأحد.

وأشارت الشركة إلى أن طائرتها كانت في رحلة من بلاغوفيشتشينسك إلى يكاترينبورغ وخلال وجودها في الجو انتكست الحالة الصحية لأحد الركاب فقرر قائد الطائرة الهبوط اضطراريا في أقرب مطار.

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وقالت الشركة إن سيارة إسعاف نقلت الراكب من المطار إلى أحد مستشفيات نوفوسيبيرسك، وبعد ذلك واصلت الطائرة رحلتها وهبطت في المطار الذي كانت متجهة إليه بسلام. 

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين

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