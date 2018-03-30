أمريكية تعزف أثناء خضوعها لعملية معقدة في الدماغ (فيديو)

تمكنت مريضة في مستشفى تكساس من العزف على "الفلوت" أثناء خضوعها لعملية جراحية معقدة في الدماغ.

وخضعت عازفة الفلوت المحترفة، آن هنري، لعملية جراحية في مستشفى ميموريال هيرمان في هيوستن، يوم الثلاثاء، 27 مارس، حيث بقيت مستيقظة أثناءها.

وأجرى الأطباء عملية تحفيز عميق لدماغ المريضة، تنطوي على زراعة أقطاب كهربائية، في محاولة للمساعدة على الحد من ارتعاش يديها الذي تعاني منه بسبب حالة وراثية.

وحتى يتمكن الأطباء من اختبار عمل الأقطاب الكهربائية، قامت المريضة بالعزف خلال العملية الجراحية لاختبار قدراتها العقلية.

ويمكن رؤية الأطباء والممرضات وهم يصفقون لهنري عندما انتهت من العزف، من خلال الفيديو الذي قام بتصويره أحد موظفي المستشفى.

وعادة ما يتم إجراء عملية التحفيز العميق للدماغ لعلاج المصابين بمرض باركنسون.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني