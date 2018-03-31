تسلق جبل إيفرست على كرسي متحرك!

تمكن الشاب الأسترالي، سكوت دولان، من الوصول إلى ارتفاع عال على جبل إيفرست، رغم أنه مقعد ويتنقل على كرسي متحرك.

وقال دولان في تعليقه على هذا الإنجاز: "تمكنت من الوصول إلى ارتفاع 5364 مترا فوق سطح البحر خلال 10 أيام. كانت الرحلة مليئة بالمتاعب، ففي اليوم الثامن انكسرت عجلة الكرسي المتحرك، ولم أدر حينها ماذا سأفعل، لقد خاب أملي. لكنني قررت متابعة الرحلة، واعتمدت على ذراعي للتنقل، لقد اضطررت لاستبدال 5 أزواج من القفازات، وبالفعل وصلت إلى المعسكر الذي كان زملائي في الرحلة يتمركزون فيه.. لقد كانوا فخورون بي".

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يذكر أن الشاب كان قد تعرض في الـ 17 من عمره لحادث سير أدى لإصابته بشلل في ساقيه، وبدأ بعدها بالتنقل على كرسي متحرك. ومنذ مدة عرضت عليه شركة "Apexgen" لصناعة الملابس، تسلق جبل إيفرست كجزء من حملة إعلانية لها مقابل 70 ألف دولار.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر