رحلة جوية تواصل مسارها رغم الخطر المحدق بركابها

فتحت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تحقيقا رسميا بعد أن انفتح ثقب ضخم في مقصورة إحدى طائراتها خلال رحلة داخلية.

ووقعت الحادثة في منتصف الرحلة بين باريس وأوريلاك، على متن الخطوط الجوية الفرنسية "هوب"، الأحد 25 مارس، والتي انطلقت من مطار أورلي حاملة على متنها 48 راكبا.

وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالطائرة "ATR 42" إلا أنها أكملت رحلتها إلى أوريلاك، في جنوب فرنسا، وهبطت في المطار حوالي الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لتقرير "France 3".

@lamontagne_15 grosse frayeur sur le vol Orly Aurillac de ce dimanche soir victime d’un choc en altitude. Grâce au sang froid de l’équipage arrivée à bon port. pic.twitter.com/4dexe7Cvtg — Pht7515 (@pht7515) March 25, 2018

وتظهر صور فوتوغرافية لطائرة الركاب، نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المدى الكامل للضرر، وقالت ليدي ريبيس، الصحفية بموقع "France 3": "لقد كنا خائفين للغاية، كنت على متن الرحلة برفقة أطفالي، وغفوت إلا أنني استيقظت على أصوات صاخبة"، وتابعت قائلة إن "المضيفة أوضحت لنا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، ثم أخبرنا الطيار أن الطائرة ربما تضررت، حيث أن هناك العديد من الطيور المهاجرة في هذا الوقت من السنة، وقد تم طمأنة الركاب من قبل طاقم الرحلة".

ولم يكتشف الركاب حجم الثقب الذي لحق بالطائرة إلا بعد نزولها في المطار، حيث أشارت ريبيس إلى أنه "أمر مثير للإعجاب عندما ندرك أننا سافرنا نصف الرحلة مع وجود ثقب كهذا على متن الطائرة".

وبحسب الشركة، فإنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث، لمعرفة السبب الحقيقي في وقوع الثقب بالجزء العلوي من الطائرة.

Hop! ATR-42 (F-GPYF, built 1996) suffered substantial damage to its centre wingbox while on approach to Aurillac on a flight from Paris-Orly (#A5235) with about 50 persons on board. The ATR landed safely at Aurillac. An investigation is underway. https://t.co/1lwH5pzn3mpic.twitter.com/XnujorJTEn — JACDEC (@JacdecNew) March 26, 2018

NEWS Air France Hop! Flight #A5235 (F-GPYF) ATR 42-500 sustained damage to the left-hand rear wing/body while on approach to Aurillac – Tronquières Airport, France. (25-MAR-2018). @pht7515pic.twitter.com/Up1OFS7zln — Air Disasters (@AirCrashMayday) March 26, 2018

المصدر: RT

فادية سنداسني