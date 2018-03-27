لحظات مذهلة لدرون روسي يسجل ارتفاعا قياسيا

أظهر فيديو جديد مثير للدهشة طيارا روسيا يوصل بحرفته طائرة دون طيار إلى ارتفاع مخصص عادة للطائرات التجارية.

وأوصل دينيس كورياكين الدرون إلى ارتفاع 10 آلاف متر في الهواء في ما يعتقد أنه ارتفاع قياسي عالمي لهواة الطائرات دون طيار.

وتظهر اللقطات التي نشرت على موقع يوتيوب، تحليق الطائرة دون طيار بالتدريج، وهي تهتز بينما تصل إلى الغيوم فوق منطقة نائية في سيبيريا.

Russian drone enthusiast Denis Koryakin piloted a small racing drone customized for high altitude conditions to reach these heights. https://t.co/fJt3bmLTL1 — The Drive (@thedrive) March 22, 2018

Denis Koryakin isimli amatör, drone'unu 10 kilometre yüksekliğe yani uçakların uçtuğu seviyeye çıkararak rekor kırdı: pic.twitter.com/yHGwjnvCaz — Selcuk Eren (@selcukerennn) March 26, 2018

وبسبب القوانين الصارمة بشأن الارتفاعات القصوى المسموح بها للدرونات، فإن التقارير السابقة تشير إلى أن ارتفاع أعلى رحلة على الإطلاق قد بلغ حوالي 4500 متر.

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وبعد أن أمضى كورياكين شهورا في إعداد طائرته الصغيرة التي يبلغ وزنها 1 كلغ فقط، وإجراء اختبارات متعددة ضمن ظروف مختلفة من بينها الصقيع والرياح القوية، لمعرفة مدى قدرتها على مقاومة الظروف الجوية السيئة التي قد تواجهها أثناء الرحلة، قرر الرجل البالغ من العمر 32 عاما، محاولة القيام برحلة قياسية في هذا الشهر، وقام بتجربته في منطقة نائية بسيبيريا، حيث لا توجد قيود على الارتفاعات المسموح بها للدرونات الصغيرة، كما أن المنطقة تشهد رحلات جوية تجارية قليلة للغاية.

وبحسب كورياكين فإن درجة الحرارة في اليوم الذي أجرى فيه رحلة الدرون الخاصة به، كانت حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر، وعند الوصول إلى ارتفاع 8 آلاف متر، انخفضت الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.

واستغرقت الطائرة دون طيار 26 دقيقة لتصل إلى ارتفاعها القياسي، حيث تمكن كورياكين خلال تلك الرحلة من التقاط صور بانورامية جميلة طوال الطريق إلى الغيوم.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني