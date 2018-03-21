موسكو تلجأ إلى "ساعي بريد طائر" للتغلب على الازدحام!

تختبر سلطات موسكو طائرات جديدة بدون طيار صنّعتها مؤسسة "تكنوبوليس" الروسية، لاستخدامها في توصيل البضائع الصغيرة والبريد العاجل.

وسيسمح البرنامج الجديد، وفقا لتقارير عمدة وحكومة موسكو، باستخدام الدرونات بشكل مستقل في المستقبل القريب، حيث ستبرمج خصيصا وتوجه بأجهزة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية لتحديد مساراتها العملية.

Russian Look-© Vasilii Smirnov

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ومن المفترض أن تستخدم الدرونات في المنشآت الصناعية والمستودعات والمخازن الكبيرة التي تحتاج لجلب وإرسال المواد بالسرعة القصوى، ما يجعلها مجدية وأكثر فعالية في مدينة مزدحمة مثل موسكو.

وقال مدير قسم العلوم والسياسة الصناعية في حكومة مدينة موسكو، ألكسي فورسين: "تستطيع الدرونات الحديثة تسليم طرود وبضائع مختلفة يصل وزنها إلى 3 كيلوغرامات".

يذكر أن التحكم بمسارات هذه الدرونات سيتم عبر برامج خاصة عن طريق الكمبيوترات اللوحية أو الهواتف الذكية.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو