"جزيرة الحلم" في موسكو تحتضن أرجوحة ضخمة

تعتزم سلطات موسكو إنشاء أكبر متنزه مسقوف في العالم أطلقت عليه "جزيرة الحلم"، يفترض أن يضم أرجوحة ضخمة تتسع لـ 40 شخصا في وقت واحد.

وجاء على موقع بلدية موسكو أن الأرجوحة ستنصب في وسط قسم من المتنزه يحوي ديناصورات وكائنات خيالية أطلق عليه "معبد النار".

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وتشير التقديرات إلى أن "جزيرة الحلم" ستفتتح في منتصف العام الجاري، حيث تضم 27 مدينة للملاهي، وفندقا يتضمن 410 غرف ومدرسة يخوت للأطفال ومطاعم ومتاجر وقاعة موسيقية وجسرا حبليا وقاعات للرقص والرياضة. وسيغطى كل ذلك بسقف زجاجي.

وبدأ إنشاء المتنزه عام 2016 في وادي نهر موسكو بحي "ناغاتينو"، وبلغت مساحته 100 هكتار.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف