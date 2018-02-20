كيف استطاعت طفلة جذب الدلافين؟ (فيديو)‏

جذبت طفلة صغيرة دلافين متنزه "عالم البحار"، في مدينة أورلاندو الأمريكية، بطريقة بسيطة تعلمتها من شبكة الإنترنت.‏

واستقطب الفيديو، الذي نشره موقع صحيفة ديلي ميل الإلكتروني، آلاف المشاهدين الذين أثنوا على ذكاء الطفلة وفطنتها في جذب انتباه الدلافين.

ويظهر الفيديو الذي صورته عائلة الطفلة، اقتراب الدلافين من الحاجز الزجاجي لحوض الماء مجرد ملامسة الفتاة الصغيرة لمشطها الذي وضعته على زجاج الحوض.

وقال والد الطفلة، بأن ابنته حاولت جذب انتباه الدلافين إليها بشتى الطرق والحركات، لكن الدلافين اقتربت منها عندما استخدمت المشط فحسب، وهذه الطريقة تعلمتها من إرشادات وضعت على شبكة الإنترنت، التي وجهتها لخدعة المشط.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو