ألبوم "نعسان" يعالج الأرق!

سجل "دي جي" بريطاني يدعى توم ميدلتون، ألبوما موسيقيا خاصا جمع فيه مقطوعات ميلودية مختلفة للمساهمة بحل مشكلة الأرق.

واشتهر الموسيقي ميدلتون من خلال المهرجانات الموسيقية، التي شارك فيها في 49 بلدا في العالم، وبدأت حياته المهنية في تسعينات القرن الماضي مع مجموعة من الموسيقيين آنذاك.

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وسجّل توم ميدلتون ألبوم "نعسان" بالتعاون مع فريق من علماء الأعصاب، بعد أن عانى شخصيا من مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم والاسترخاء.

وتساهم المقطوعات الموسيقية في ألبوم "نعسان" على الاسترخاء وتبطئ معدل دقّات القلب وتخفض ضغط الدم ومعدل التنفس، وتؤدي في نهاية المطاف إلى الاسترخاء في نوم عميق، وهذا ما أثبتته تجارب الفريق العلمي الذي شاركه هذه التجربة الموسيقية العلمية.

وقال الموسيقي البريطاني، إن تسجيل ألبوم "نعسان" كان من أصعب الأعمال الإبداعية التي خاضها في حياته، إلا أن النتائج التي أثبتها الخبراء جعلته في غاية السعادة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو