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تأثير أنماط الموسيقى على عمل الدماغ

العلوم والتكنولوجيا

تأثير أنماط الموسيقى على عمل الدماغ
Reuters Brian Snyder
يختلف تأثير انماط الموسيقى في عمل الدماغ
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أعلن خبراء أن أنماط الموسيقى المتنوعة تؤثر بطرق مختلفة في عمل أدمغة عازفيها.

وأفادت مجلة NeuroImage بأن نتائج الدراسة التي أجريت بمشاركة 30 عازف بيانو محترفا، أكدت أن رد فعل عازف موسيقى الجاز يختلف كثيرا عن عازف الموسيقى الكلاسيكية.

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وعرض على المشتركين في الاختبار أصابع يد تتحرك كما لو أنها تعزف على البيانو ولكن من دون صوت، وكان عليهم تكرار هذه الحركات على مفاتيح بيانو، بينما سجل جهاز خاص تخطيط أمواج أدمغتهم.

وتبين أن تركيز عازفي الجاز في اختيار المفاتيح كان أعلى، في حين اهتم عازفو الموسيقى الكلاسيكية بوضعية اليدين. ويفسر الخبراء هذه النتائج بأن موسيقى الجاز تتطلب الارتجال، لذلك يركز العازفون على التناغم واختيار المفاتيح، في حين يتطلب أداء الموسيقى الكلاسيكية تقنية دقيقة، وبالتالي فإن العازف يهتم بتوزيع ووضع الإصبع.

المصدر: إزفيستيا

كامل توما

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