قواعد جديدة لشركات الطيران

اعتمدت شركات الطيران الروسية قواعد جديدة بشأن أمتعة الركاب التي يحملونها معهم إلى مقصورة الركاب بالطائرة، تتعلق بأوزانها ومقاساتها.

وبحسب هذه القواعد الروسية، يحق لكل شركة طيران تحديد وزن ومقاس الأمتعة التي يحق للراكب حملها معه إلى مقصورة الركاب مجانا، وتشمل الحقائب النسائية، وحقائب اليد، وأكياس السوق الحرة، وباقات الورد، والأدوية، وعربات الأطفال، والعكازات، وغيرها. ولم تأت القواعد على ذكر أدوات مثل الهواتف والأجهزة الإلكترونية والكاميرات والكتب والمظلات، لأنها عادة ما توضع داخل الحقائب.

أثار هذا الأمر قلق المسافرين، نظرا لعدم إمكانية وضع الأجهزة الحساسة مع الحقائب في قسم الشحن، خاصة وأن الحقائب -حتى المتينة منها- قد تصل إلى نقطة الوصول بحالة مهلهلة أو مهترئة، فكيف بالأجهزة الحساسة.

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وقد زادت شركة طيران "أيروفلوت" الروسية من مقاس حقيبة اليد إلى 55×40×25 سم، في حين أن شركات الطيران الروسية الأخرى لا تسمح بزيادة ارتفاع الحقيبة عن 20 سم، كما أن الوزن المسموح حمله إلى مقصورة الركاب يختلف من شركة إلى أخرى، ويتراوح بين 10 و20 كلغم. بالإضافة إلى ذلك، تطلب العديد من الشركات من المسافرين عدم استخدام هواتف ذكية من طراز سامسونغ جلاكسي 7 نوت (نظرا لاحتراق بعضها أثناء شحنه).

أما شركة SAS فتسمح للراكب بحمل حقيبة لا يزيد وزنها عن 8 كلغم، ومقاساتها 55×40×23 سم، مجانا. بينما تسمح شركة "إير فرانس" بـ 12 و18 كلغم حسب الدرجة، ومقاسات الحقيبة 55×35×25 سم، إضافة إلى حقيبة يد وكمبيوتر محمول (لوحي، أو لاب توب) وأكياس السوق الحرة ومظلة ومعطف وغيرها.

من جانبها حددت شركة الخطوط الجوية البريطانية الوزن بـ 23 كلغم وكتبت في موقعها الرسمي "يجب على الراكب أن يضع هذا الوزن على الرف العلوي بنفسه من دون مساعدة ".

بينما اكتفيت شركتا طيران سنغافورة والخطوط الفيتنامية بتحديد مجموع أبعاد ما يحمله الراكب إلى صالون الطائرة بـ 115 سم. والوزن بـ7 كلغم.

المصدر: نوفوستي

كامل توما