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أول اختبار لأكبر طائرة نقل في العالم

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أول اختبار لأكبر طائرة نقل في العالم
© twitter.com/PaulGAllen
أول اختبار لأكبر طائرة النقل في العالم Stratolaunch
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نشر بول ألين، أحد رؤساء مشروع أكبر طائرة نقل في العالم Stratolaunch، مقطع فيديو يظهر إجراء أول اختبار للطائرة.

وقال ألين في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن التجارب كانت على الأرض وارتكزت على عمل محركات الطائرة والأنظمة الرقمية على متنها، مضيفا أن سرعة Stratolaunch وصلت إلى 46 ميلا (نحو 74 كلم) في الساعة. 

وتبلغ المسافة بين طرفي جناحي الطائرة 117 مترا، فيما يساوي وزنها 230 طنا.

وتعتزم شرطة Stratolaunch الأمريكية استخدام الطائرة العملاقة القادرة على نقل 230 طنا من الحمولات كمنصة لإطلاق صواريخ محملة إلى المدارات الأرضية المنخفضة.

ومن المتوقع أن تخضع الطائرة لأول اختبار لقدرتها على التحليق في العام 2019.

المصدر: twitter.com/PaulGAllen

إينا أسالخانوفا

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