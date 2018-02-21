محاولات فاشلة لهروب روبوت (فيديو)

انتشر على موقع اليوتيوب فيديو غريب، لرجل يمنع روبوتا من الهرب باستخدام وسائل عدة.

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ويظهر فيديو "هروب روبوت"، الذي وضعته على اليوتيوب شركة " Boston Dynamics "، قيام موظف باستخدام عصا خاصة لإيقاف عملية فتح الباب من قبل الروبوت، الذي يجتاز هذا الحاجز ويحاول الخروج من الباب.

لكن موظف الشركة يمنع خروج الروبوت لعدة مرات، آخرها بسحبه من ذيله الاصطناعي. وتعلق شركة " Boston Dynamics " على هذا الفيديو، بأن الروبوت قام بكل تلك المحاولات دون تدخل المبرمجين، الذين سمحوا له في النهاية بفتح الباب ومغادرة الغرفة.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو