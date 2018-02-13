 
مباشر
عاجل
ماكرون: ليست لدينا أدلة تثبت استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا

"النساء أولا" .. روبوت يفتح بابا لآخر (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

Reuters ©Issei Kato
الروبوتات تحقق تطورا غير مسبوق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jv51

تزداد سيطرة الروبوتات على حياة البشرية يوما بعد يوم، مع برمجتها للمساعدة في تنظيف الأطباق وإتقانها مؤخرا لمهارة فتح الأبواب.

وصمم باحثو بوسطن Dynamics، نسخة مطورة من الروبوت "SpotMini"، قادرة على العمل حول المكاتب بالإضافة إلى وضع الأطباق في غسالة الصحون.

ونشرت الشركة المملوكة من قبل مجموعة Softbank اليابانية، لقطات جديدة تُظهر تعاون اثنين من روبوتات "SpotMini"، للقيام بفتح باب مغلق.

via GIPHY

ويبين الفيديو استخدام أحد الروبوتين لأداة تحوي مشبكا كبيرا، للإمساك بمقبض الباب وفتحه بكل سهولة.

المصدر: RT

ديمة حنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة