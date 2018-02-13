"النساء أولا" .. روبوت يفتح بابا لآخر (فيديو)

تزداد سيطرة الروبوتات على حياة البشرية يوما بعد يوم، مع برمجتها للمساعدة في تنظيف الأطباق وإتقانها مؤخرا لمهارة فتح الأبواب.

وصمم باحثو بوسطن Dynamics، نسخة مطورة من الروبوت "SpotMini"، قادرة على العمل حول المكاتب بالإضافة إلى وضع الأطباق في غسالة الصحون.

ونشرت الشركة المملوكة من قبل مجموعة Softbank اليابانية، لقطات جديدة تُظهر تعاون اثنين من روبوتات "SpotMini"، للقيام بفتح باب مغلق.

ويبين الفيديو استخدام أحد الروبوتين لأداة تحوي مشبكا كبيرا، للإمساك بمقبض الباب وفتحه بكل سهولة.

المصدر: RT

ديمة حنا