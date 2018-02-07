حل لغز "لوحة بيتكوين" بعد 3 سنوات من الغموض

تمكن أحد المبرمجين من فك رمز سري مخفي في لوحة فنية، أتاح الدخول إلى "محفظة" على الإنترنت تحوي عملة بيتكوين بقيمة 50 ألف دولار.

وذكر الموقع التكنولوجي، Motherboard، أن مبرمجا يبلغ من العمر 30 عاما، تمكن من حل اللغز الذي يحوي رموزا معقدة رُسمت حول اللوحة.

وقال بيتر تود، استشاري التشفير، إنه ليس من المستغرب أن يستغرق شخص ما وقتا طويلا لحل رمز اللوحة، مع العلم أن العمل الفني نُشر على الإنترنت لأول مرة، في أوائل عام 2015 من قبل روب مايرز وموقع @coin_artist.

The nearly three-year-old #Bitcoin puzzle by @coin_artist has been solved! Very cool to see the solution to her puzzle. More here, including a quote from @StorjQ: https://t.co/N2TSWo8YbN — Storj (@storjproject) February 6, 2018

والجدير بالذكر، أنه في يناير الماضي، عملت طالبة دكتوراه بلجيكية على حل لغز أو مفتاح بيتكوين واحد، أصبحت قيمته أكثر من 10 آلاف دولار، وذلك بعد فك سلسلة من الحمض النووي الاصطناعي.

المصدر: BBC + Motherboard

ديمة حنا