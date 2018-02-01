روسية تدخل غينيس بسرعة فك وتركيب البندقية (فيديو)

دخلت الروسية آنا نوسوفا البالغة من العمر 15 عاما، موسوعة غينيس بفك وتركيب بندقية كلاشينكوف بسرعة فائقة.

وتفوقت نوسوفا، من مدينة لسنوي في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية، على الكثير من الرجال بتسجيلها رقما قياسيا بفك وتركيب بندقية كلاشينكوف خلال 21.87 ثانية.

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ويقول إيفان تشوسوفليانكين مدرب آنا في النادي العسكري الوطني لمدينة لسنوي، والذي انضمت إليه منذ عام واحد فقط، لقد "وثّقنا تسجيل آنا للرقم القياسي المذهل على شريط فيديو بحسب متطلبات سجلات غينيس في روسيا، وأنا واثق من قدرتها على تحطيم هذا الرقم أيضا، لكن الخجل هو الذي يمنعها باستمرار، فهي فتاة ذكية وخجولة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

خالد ظليطو