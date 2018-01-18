طائرة أمريكية تهبط اضطراريا لسبب غريب!

تهبط طائرات نقل الركاب اضطراريا لأسباب مختلفة، مثل تدهور الحالة الصحية لأحد الركاب أو لخلل في أجهزة الطائرة وغير ذلك.

ولكن طائرة الخطوط الجوية الأمريكية يونايتد إيرلاينز اضطرت للهبوط الاضطراري بسبب امتلاء أحواض المراحيض، بحسب قناة فوكس نيوز.

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وكانت الطائرة متجهة من دينيفر إلى هاواي، وقبل ساعات من الوصول إلى وجهتها اضطرت للهبوط في مطار سان فرانسيسكو. وبعد هبوطها تقرر تبديل الطائرة مع ثماني ساعات انتظار، إضافة إلى الساعات الثمانية التي تستغرقها الرحلة.

واتضح فيما بعد أن الخدمات الأرضية في مطار دينيفر لم تقم بواجبها تجاه الطائرة قبل إقلاعها كما هو معتاد. وقدم ممثل الشركة اعتذارا رسميا إلى الركاب وقال: "كانت هذه التجربة غير سارة ومخيبة للآمال". وخير ركاب الرحلة بين الحصول على 10 آلاف ميل مجانا أو 200 دولار، كتعويض عما حدث.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما