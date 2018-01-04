لغة الجسد.. عادات سيئة ودلالات هامة

تعتبر لغة الجسد جزءا حاسما في التواصل، فليس المهم ما تقول وإنما كيف تقوله، حيث أن طريقة التصرف قادرة على تشويه معنى حديثك بالكامل.

يظهر الكثيرون تعابير مختلفة في لغة الجسد، ومنها تجنب النظر إلى عيني من نخاطب أو طي الذراعين، أو غير ذلك.

وتحمل هذه الممارسات العديد من الأخطاء، والتي يصعب على الكثيرين التخلص منها أو تغييرها، إلا أن التغلب عليها أمر يستحق الثناء، ومن تلك العادات:

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- التململ:

يدل التململ على العصبية ونقص القوة، وفقا لما قالته خبيرة لغة الجسد تونيا ريمان في كتابها "قوة لغة الجسد". ويشير التململ أيضا إلى أنك متوتر وخجول ومشتت الذهن خاصة في حال بدأت بفرك شعرك ورأسك باستمرار.

- اتخاذ وضعية الدفاع:

يعتمد الكثيرون هذه الوضعية لأنهم يجهلون ما يجب القيام به في الغالب، ولكن هذا الأمر يشير إلى أنك منزعج بسبب من حولك، حتى وإن لم يكونوا السبب في تعكير مزاجك، فضلا عن أن وضعية الجلوس الدفاعية تبدو غير مريحة أو غير جديرة بالثقة.

- القيام بحركات غريبة بالأيدي:

يقول خبراء لغة الجسد إن استخدام الإيماءات اليدوية أثناء التحدث هو في الواقع أمر مزعج نظرا لأنه يجعلك تغزو المساحة الخاصة بالشخص الآخر بقوة.

- المشي متثاقلا:

يعتقد البشر أن طريقة المشي يمكن أن تقول الكثير عنهم ، وفي الواقع تقول بعض التقارير إن طريقة المشي يمكن أن تعرض صاحبها أحيانا لخطر الهجوم، حيث أن المجرمين عادة ما يكونون أقل عرضة للاستهداف والخطر نظرا لمشيتهم التي تنطوي على الثقة بالنفس.

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- عدم الابتسام:

غالبا ما ينظر إلى الفرد الذي لا يبتسم على أنه شخص قاس أو مخادع، بينما يرى الخبراء أن الابتسام يدل على الثقة والانفتاح والطاقة.

- إهمال من يتحدث إليك:

ليس هناك أسوأ من أن تتحدث إلى شخص ما لا يوليك أي اهتمام، فالبعض يتظاهر بالانشغال، لذلك قد يكون التحقق من هاتفك أفضل خيار لك في تلك الوضعية المحرجة.

ويظهر هذا الإهمال أن الشخص وقح وغير مكترث بمن حوله.

- الاسترخاء عند الوقوف:

هذه الوضعية تدل على عدم الاحترام، وتشير إلى أنك تشعر بالملل، وليس لديك رغبة في التواجد بهذا المكان، فضلا عن أن هذه الوضعية سيئة على الصحة خاصة على الظهر.

- انعدام التواصل بالعينين:

إذا كنت تتحدث إلى شخص دون النظر إلى عينيه فقد يشعره بعدم الارتياح، وسيظن أنك لا ترغب في التحدث إليه. كما قد يشير ذلك إلى الخداع أو عدم الاحترام.

لذلك يجب التركيز على النظر إلى الشخص الذي تخاطبه أثناء التحدث إليه، ما يجعلك تبدو أكثر ثقة بنفسك ويجعل كلامك أكثر جاذبية.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني