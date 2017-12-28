روسيا.. شجرة عيد الميلاد "رباعية الدفع" (فيديو)

قرر أعضاء ناد للسيارات في مدينة تشيليابينسك من منطقة الأورال الروسية الاحتفال بحلول العام الجديد بطيرقة مميزة.

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وقام أعضاء نادي "أوف رود تشيليابينسك" بتنظيم عرض (فلاش موب) بمناسبة قدوم رأس السنة، بمشاركة 65 سيارة رباعية الدفع، شكلوا بها شجرة رأس السنة بطول 95 مترا.

أما تزيين "شجرة" رأس السنة فتم بتشغيل مصابيح السيارات وأضواء التنبيه. وقالت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية إن تشكيل الشجرة جرى وقت الليل واستغرقت العملية ساعتين ونصف. كما تم تصويرها باستخدام درون.

وفي وقت سابق، احتفل العشرات من السائقين في مدينة فلاديمير الروسية بقرب قدوم العام الجديد بطريقة مشابهة، في أسلوب يبدو أنه سيغدو تقليدا منتشرا لاستقبال أعياد الميلاد.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف