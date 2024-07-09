مباشر

الطلبات الأخيرة

    متفرقات
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 23:25 GMT

    "باب المرحاض" يلغي رحلة طائرة في الصين

    قامت مسافرة في الطائرة لأول مرة في الصين، بفتح مخرج طوارئ على متن طائرة بعد أن ظنت أنه باب مرحاض، مما أدى إلى إجلاء الركاب وإلغاء الرحلة.

    "باب المرحاض" يلغي رحلة طائرة في الصين
    Gettyimages.ru

    وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، كان من المقرر أن تتوجه طائرة تابعة لشركة طيران الصين "CA2754" من مدينة تشوتشو الشرقية إلى تشنغدو في جنوب غرب البلاد في 4 يوليو.

    إلا أن راكبة مبتدئة قامت بفتح باب مخرج الطوارئ عن طريق الخطأ، مما تسبب في بسط منزلق الإخلاء.

    ونتيجة لذلك، اضطرت الطائرة إلى إنزال الركاب وإلغاء الرحلة.

    وقد تم نقل الركاب إلى أحد الفنادق وحصلوا على تعويض قدره 400 يوان (55 دولارا أمريكيًا) لكل منهم.

    كما تم نقل المرأة التي فتحت باب الطوارئ إلى الفندق لاستجوابها من قبل الشرطة.

    وقال راكب آخر، يدعى تشينغ، إن المرأة فتحت الباب بهدوء، دون أن يلاحظ أحد، مضيفا: "عندما ظهر منزلق الإخلاء، أصيبت المضيفات بالذهول.. كانت الراكبة تبكي عندما سمعت أنها ستضطر إلى دفع تعويضات".

    واعتمادا على طراز الطائرة، تتراوح تكلفة تفعيل باب مخرج الطوارئ من 100 ألف إلى 200 ألف يوان (28 ألف دولار أمريكي).

    وبعد بسط منزلق الإخلاء، يمكن إيقاف الطائرات لعدة أيام للصيانة.

    في الصين، يعد فتح أبواب مخارج الطوارئ للطائرات بشكل غير مصرح به أمرا غير قانوني ويمكن أن يؤدي إلى غرامات كبيرة واحتجاز إداري، حيث أنه في يونيو 2017، تم احتجاز أحد الركاب في مطار بكين لمدة 12 يوما بعد فتح مخرج الطوارئ عن غير قصد وتفعيل منزلق الإخلاء.

    المصدر: "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    أردوغان يكشف أبرز نقاط جدول أعمال قمة "الناتو" في واشنطن قبيل مغادرته مطار أنقرة

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين