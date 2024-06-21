وفيات وإصابات بسبب العواصف التي ضربت موسكو أمس الخميس

تسببت العواصف التي ضربت موسكو أمس الخميس بوفاة شخصين، وأحدثت خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها هيئة الصحة في موسكو فإن الرياح القوية التي ضربت المدينة تسببت بوفاة شخصين، وأصيب 35 شخصا، كما تم نقل 18 شخصا إلى المشافي من بينهم أربعة أطفال.

ومن جهته قال بيوتر بيريوكوف، نائب محافظ موسكو لشؤون الإسكان والخدمات المجتمعية والمناظر الطبيعية:"أدت العواصف القوية التي ضربت موسكو إلى تكسر أكثر من 700 شجرة، وتضررت أكثر من 300 سيارة. الأشجار المتكسرة تم تقطيعها وإزالتها من الطرقات والأرصفة، ويجري العمل على إصلاح الأضرار التي تعرضت لها بعض الممتلكات العامة والخاصة. وجميع الخدمات في المدينة تعمل بشكل اعتيادي ولم تتوقف".

وكان مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في موسكو قد أعلن حالة الخطر أمس الخميس بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والرياح القوية التي ضربت المدينة، وأشار إلى أن سرعة الرياح وصلت إلى 23م/ثانية في بعض المناطق.

RT

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ونشرت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات تظهر شدة العواصف والأضرار التي ضربت موسكو وضواحيها، كما أشارت مصادر لرصد إعصار في منطقة لوسينو-بيتروفسكي بضواحي المدينة .

المصدر: RT+وكالات روسية