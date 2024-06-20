أمطار رعدية وعواصف قوية تضرب موسكو وضواحيها (صور+فيديوهات)

تعرضت موسكو وضواحيها اليوم لعواصف قوية وأمطار رعدية غزيرة، وحذّر محافظ المدينة، سيرغي سوبيانين من تشكل الأعاصير.

ونشرت بعض صفحات الإنترنت فيديوهات أظهرت الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي تتساقط في العديد من مناطق موسكو، وتداولت صورا لبعض الأشجار التي تكسرت نتيجة الرياح.

RT

وأشارت مصادر إلى أنه تم رصد إعصار في منطقة لوسينو-بيتروفسكي بضواحي موسكو، وتداولت بعض المواقع مقطع فيدو يظهر الرياح القوية التي تعرض لها أشخاص يخيمون في إحدى المناطق بضواحي المدينة.

RT

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وكان محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين قد حذّر عبر صفحته على تليغرام من الرياح القوية والأمطار التي ستتعرض لها المدينة، وقال:"في 20 يونيو، من الساعة 3 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، من المتوقع حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة في عدة مناطق، وقد تتراوح سرعة الرياح ما بين 18 إلى 23 م/ثانية.. وما بين الساعة 12 و17 هناك احتمال لتشكل الأعاصير، وهذا أمر خطير، لذا أرجو توخي الحرص والحذر، وعدم الخروج إلى الشارع إن أمكن".

المصدر: RT