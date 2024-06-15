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السلطات المصرية تكشف حقيقة ظهور حوت قاتل بالساحل الشمالي

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السلطات المصرية تكشف حقيقة ظهور حوت قاتل بالساحل الشمالي
Legion-Media
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أكد مدير إدارة البيئة في محافظة مطروح المصرية، طاهر السنيني أن ظهور حوت قاتل على شواطئ الساحل الشمالي أمام قرية ماريتا غير حقيقي، ولا يوجد أي بلاغ بشأنه.

وأثار ظهور ما يعتقد أنه حوت على الشاطئ في الساحل الشمالي ذعرا كبيرا لدى المواطنين، فيما أوضح طاهر السنيني مدير إدارة البيئة بمحافظة مطروح، أن "ظهور الحوت غير حقيقي، ولا يوجد أي بلاغ بشأن ذلك".

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وأضاف السنيني أن "إدارة البيئة بمحافظة مطروح هي المسؤولة عن الحيوانات البحرية".

كما قال: "احتمال أن يكون الفيديو المتداول قديما أو تم تصويره في مكان آخر غير الساحل الشمالي، كما تتواجد إدارة من البيئة في منطقة الساحل الشمالي ولم يتم التبليغ بأي شيء".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، فيديو لظهور حوت على الشاطئ في الساحل الشمالي، وحذر مصور الفيديو من نزول البحر في الساحل.

واعتقد البعض أن الحوت الذي ظهر هو حوت الأوركا، ويعرف عنه بأنه قاتل.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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