مصر.. ظهور حوت قاتل بالقرب من الشاطئ يثير الذعر في الساحل الشمالي

أثار ظهور حوت قاتل على الشاطئ في الساحل الشمالي بمصر ذعرا كبيرا لدى المواطنين وجدلا وتساؤلات بشأن حقيقته أو عدمها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لظهور حوت على الشاطئ في الساحل الشمالي، وحذر مصور الفيديو من نزول البحر في الساحل بعد ظهور حوت على الشاطئ في أثناء تواجده هناك.

وأثار هذا الفيديو جدلا كبيرا من الحديث والتساؤلات حول صحته، رغم ذلك لم تعلق السلطات بعد على الواقعة بشكل نهائي.

ويعتقد أن الحوت هو حوت الأوركا، ويعرف عنه بأنه قاتل.

وفي سياق متصل، قال الباحث المصري بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة الدكتور محمود معاطي، إن هناك أمورا يجب الاهتمام بها للوقاية من هجمات القرش التي تحدث في نفس التوقيت من كل عام.

وقال معاطي: "لدينا نظرية تشير إلى أنه مع قرب حلول عيد الأضحى ونشاط حركة نقل المواشي للدول المطلة على البحر الأحمر، يتخلص عدد من السفن من المواشي النافقة عير رميها بمياه البحر"، مؤكدا أن "سلوك أسماك القرش يتغير لوجود مصدر غذاء سخي".

ووجه معاطي النصيحة للمصطافين خلال فترة الأعياد بالغردقة، بعدم السباحة في المياه المفتوحة أو العميقة منفردا، وعدم ارتداء أشياء لامعة تجذب أسماك القرش، وعدم إثارة الفوضى بالشواطئ لأن تلك المفترسات تترجم هذه التصرفات على أنها عملية صيد تتم بجوارها.

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية